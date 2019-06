Homem é preso após ameaçar enteada com espingarda em Juazeiro do Norte

Um homem foi preso após ameaçar a enteada com uma espingarda, em Juazeiro do Norte. O suspeito, de 51 anos, foi encaminhado para a Delegacia Regional da área. A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), depois que a própria vítima acionou a Polícia Militar.

Uma equipe do Batalhão do Raio foi ao local e deu a voz de prisão ao padastro. O homem, que não teve a identidade revelada, estava com uma arma. Foram apreendidas duas espingardas sem numeração, além de 10 cartuchos.

Não há informações sobre o que motivou as ameaças. O material apreendido também foi levado a delegacia.