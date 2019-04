Homem é perseguido e morto a tiros em Maracanaú

Um homem identificado como Paulo Roberto da Silva Sousa, 45, foi perseguido por criminosos e morto quando trafegava de carro na Rua Pedro Paulo Barros, em Maracanaú, na noite desta segunda-feira (8).

Conforme testemunhas, após ser atingido por um disparo a vítima perdeu o controle do veículo e subiu parte do carro em uma calçada. Os suspeitos continuaram atirando e o homem morreu no local. Ele estava sozinho no carro. Os suspeitos fugiram.

Buscas estão sendo realizadas pela polícia para tentar identificar e prender os envolvidos no crime.