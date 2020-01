Homem é perseguido e morto a tiros dentro de residência no bairro Planalto Ayrton Senna

Um homem foi morto com vários tiros dentro de uma residência na Rua José Lucas, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (27). Conforme a polícia, Lucas Matheus Gomes de Lima estava nas proximidades do bairro no momento em que homens armados efetuaram os disparos contra ele, que não resistiu.

Segundo a polícia, Lucas Matheus foi atingido por três tiros na região do tórax. Ele ainda tentou fugir dos criminosos pulando o muro de uma residência e chegou a pedir socorro, mas não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, onde constatou o óbito.

Lucas Matheus tinha antecedentes criminais por roubos. A polícia investiga o crime para capturar os suspeitos. Uma das linhas de investigações é que o crime tenha sido motivado por briga entre facções criminosas.