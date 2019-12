Homem é morto dentro de supermercado em Assaré após ser perseguido por suspeito em moto

Cícero Félix da Silva, de 34 anos, foi morto a tiros dentro de um supermercado na cidade de Assaré, no Cariri, na noite da última sexta-feira (13). Ele começou a ser perseguido pelo suspeito perto de casa e entrou no mercado para se esconder.

De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime estava em uma moto, usando capacete. Silva correu na tentativa de escapar, mas acabou sendo atingido com disparos de arma de fogo, dentro do estabelecimento. O suspeito fugiu e não foi encontrado.

A vítima tinha passagens na polícia por tentativa de homicídio e contravenção penal. O corpo foi levado para o núcleo da Perícia Foresente do Estado do Ceará (Pefoce) em Juazeiro do Norte. A Delegacia Municipal de Assaré prossegue com as investigações do homicídio.