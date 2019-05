Homem é morto dentro de casa após se assustar durante assalto em Caucaia

Um homem foi morto dentro casa, com um tiro no peito, durante um assalto na noite desta segunda-feira (22), no bairro Boqueirão, no município de Caucaia. A polícia suspeita que ele tenha sido baleado após se assustar e os criminosos confundirem o ato com uma reação.

Segundo a Polícia, dois homens armados em uma motocicleta abordaram um casal que estava na calçada e os obrigaram a entrar na residência. Ao chegar na sala, um familiar do casal que estava no local se assustou com a abordagem e os suspeitos atiraram contra ele.

Francisco Wellington de Sousa Nascimento, de 40 anos, foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caucaia, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime os suspeitos fugiram levando dois aparelhos celulares.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para colher informações com testemunhas e investigar o caso.