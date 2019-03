Um homem foi morto com pelo menos dois tiros na cabeça na calçada de casa, em Messejana, na madrugada deste sábado (16). A vítima conversava com amigos e familiares quando foi surpreendida com os disparos.

O homicídio ocorreu na Rua Vicente Nobre Macedo. Familiares disseram que o homem não tinha envolvimento com crime e era proprietário de um depósito de água, que funcionava na residência onde morava com mulher e filho.

A polícia está investigando o caso.