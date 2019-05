Homem é morto com disparos de arma de fogo na Praça do Mauá, no bairro Pan Americano

Um homem foi morto com disparos de arma de fogo na Praça do Mauá, no bairro Pan Americano, em Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (28).

De acordo com a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, João Gomes da Silva Neto, 27 anos, estava na praça quando um homem em uma motocicleta chegou até o local efetuando vários disparos contra ele. A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida e não resistiu aos ferimentos.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas João Gomes já estava sem vida. Ainda conforme a PM, o homem era usuário de drogas e morava próximo ao local.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.