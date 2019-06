Homem é morto a tiros por dupla em motocicleta em Caucaia

A polícia procura por suspeitos de assassinar a tiros um homem de 26 anos, na manhã desta quinta-feira (27) no Conjunto Marechal Rondon, em Caucaia.

De acordo com policiais que estiveram no local do crime, o homem identificado como José Wanderson Mota de Oliveira estava na Avenida Nova Alvorada, quando foi surpreendido por suspeitos que chegaram em uma motocicleta já efetuando os disparos. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Delegacia Metropolitana de Caucaia investiga o caso com o intuito de identificar e prender os suspeitos, que fugiram logo após o crime.