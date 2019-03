Homem é morto a tiros no Siqueira

Um homem foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (15), na Rua Osiá Montenegro, no bairro Siqueira, em Fortaleza. A vítima ainda não foi identificada. E os suspeitos seguem foragidos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), uma equipe da Polícia Miltar estava patrulhando pela região quando disparos de arma de fogo foram ouvidos. Os PMs foram até o local, e encontraram a vítima caída já sem vida.

Logo em seguida, eles avistaram saíram em busca dos suspeitos e avistaram dois homens em uma motoclicleta. Os policiais deram sinal de parada, mas a dupla saiu em fuga. Durante a perseguição, eles chegaram a atirar contra os militares, que revidaram.

No entanto, os homens conseguiram se afastar dos policiais. A motocicleta utilizadas por eles na ação foi abandonada na Rua E, ainda no bairro Siqueira. O veículo foi encaminhado para a delegacia e as buscas pelos suspeitos continuam.