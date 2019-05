Homem é morto a tiros no Conjunto Esperança dias após ser expulso do local

Um homem foi morto com tiros no rosto na Rua Professor Cabral, no Bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (15), dias após ser expulso da comunidade. Segundo testemunhas, criminosos haviam proibido Maurilio Pereira de Lima de frequentar o bairro por ele ter tentado esfaquear a ex-mulher.

De acordo com a polícia, depois de ser visto na comunidade Maurilio Pereira foi levado para um local conhecido como “beco da morte”, onde foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram a pé. A vítima tinha antecedentes criminais por assalto.

As investigações sobre o crime ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).