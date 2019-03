Homem é morto a tiros no bairro Mondubim

Um homem foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (15), no bairro Mondubim, em Fortaleza.

Segundo a Polícia, Francisco Jonatan Frota da Costa, de 23 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo por três homens que chegaram em um veículo de cor preta na Rua Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com a PM, a vítima respondia por três furtos e por receptação. Um de seus irmãos teria sido morto no Bairro Conjunto Industrial, Maracanaú, há cerca de quatro meses. A Polícia ainda vai investigar se os dois crimes têm alguma relação.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para iniciar as investigações e fazer buscas na tentativa de identificar e prender os suspeitos.