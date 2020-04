Homem é morto a tiros enquanto bebia em esquina do Bairro José Walter; cão é atingido por disparos

Um homem de 30 anos morreu após ser atingido por vários tiros enquanto bebia com amigos na esquina da avenida J com a rua 64, no bairro Conjunto José Walter, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (14). No momento do tiroteio, um cachorro que passava pelo local foi atingido por um disparo e morreu.

Conforme a polícia, Luiz Felipe Valdevino Barros, de 30 anos, foi atingido por disparos efetuados por três homens armados que chegaram ao local em um carro Fiat Palio preto. O trio fugiu em seguida. A vítima, que chegou a ser atingida no rosto, foi a óbito no local.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos. O caso será investigado.