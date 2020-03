Homem é morto a tiros em bar que funcionava a portas fechadas no bairro Montese

Em meio a um decreto governamental que proíbe funcionamento de bares, um homem foi morto a tiros dentro de um bar na noite desta terça-feira (24), no bairro Montese, em Fortaleza. O local estava funcionando mesmo com as portas fechadas, segundo relatos de testemunhas. Não há informações se a vítima era cliente ou funcionário do local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima de 33 anos, identificada como Tiago da Silva Aquino foi encontrada sem vida na Rua André Chaves. Ele já respondia por tráfico de drogas. Ainda conforme testemunhas, após ser surpreendido por suspeitos. Tiago ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e tombou na rua.

O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para tentar idenfificar e prender os autores do crime, bem como descobrir a motivação dos suspeitos para matar a vítima.