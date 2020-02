Um homem foi vítima de assassinato a tiros enquanto estava em um bar no bairro Vila Velha, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (28).

Ele era frequentador do estabelecimento, que estava cheio no momento do crime. Suspeitos estacionaram um carro de cor clara próximo ao bar e atiraram diversas vezes contra a vítima.

O grupo responsável pela morte conseguiu escapar.

As investigações serão conduzidas pela Delagacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).