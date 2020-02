Homem é morto a tiros e pedradas no Parque Potira, em Caucaia

A polícia investiga a morte de um homem atingido por tiros e pedradas na Rua Heribaldo Rodrigues, no Bairro Parque Potira, em Caucaia. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (3).

O corpo de Otávio Cruz Feitosa, de 22 anos, foi encontrado em cima de uma via-férrea por agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar, acionados para o local pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

De acordo com testemunhas, Otávio era morador da região e fazia uso de drogas. As circunstâncias do homicídio e a motivação são desconhecidas.