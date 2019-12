Homem é morto a tiros dentro do Mercado Público de Icó

Um homem de 28 anos, identificado como Allan Miguel de Lucena Medeiros foi morto a tiros dentro do Mercado Público de Icó, no início da tarde deste sábado (7).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi atacada por dois suspeitos que invadiram o local. Os criminosos fugiram em seguida.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que auxiliarão os trabalhos policiais.