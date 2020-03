Homem é morto a tiros dentro de veículo no bairro Dias Macedo

Um homem que não possui antecedentes criminais foi morto a tiros dentro de um carro, na tarde desta terça-feira (17), no bairro Dias Macedo, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima, identificada como Antônio George Gomes do Nascimento, de 31 anos foi atingida por disparos de arma de fogo quando estava a bordo de um carro na Rua Chico Mota e não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre suspeitos e a motivação do crime.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).