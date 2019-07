Homem é morto a tiros dentro de lava-jato, em Beberibe

Um homem foi morto a tiros dentro de um lava-jato enquanto realizava a lavagem de seu veículo, nesta quarta-feira (17), no bairro Vila dos Monteiros, em Beberibe, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a polícia, Ezivaldo da Silva Monteiro, de 39 anos, era dona do estabelecimento comercial. Suspeitos armados chegaram ao local e realizaram disparos contra ele. O homem ainda tentou deixar o lava-jato dirigindo o automóvel, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Delegacia Municipal de Beberibe está à frente das investigações do caso e equipes realizam buscas para capturar os autores do crime.