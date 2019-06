Homem é morto a tiros dentro de carro em Maracanaú

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um carro na região de Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste sábado (15). Segundo a polícia, a vítima, que não foi identificada, foi alvejada por vários tiros de arma de fogo por dois homens em uma motocicleta.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que esteve no local fazendo os primeiros levantamento sobre o crime com a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Denúncia

A polícia reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar na captura dos suspeitos.