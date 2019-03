Homem é morto a tiros após discutir com mulher na Parangaba

Um homem de aproximadamente 19 anos, que não teve a identidade revelada, foi morto após discutir com uma mulher no cruzamento da avenida Gomes Brasil com Rua Cândido Holanda,próximo ao Terminal do Lagoa, no Bairro Parangaba, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (18).

Segundo testemunhas, a vítima, conhecida como Peixinho, saiu de dentro do terminal de ônibus na companhia de uma mulher. Os dois estavam conversando na parte de fora do terminal quando um carro parou no cruzamento, um homem desceu do veículo e atirou na direção do jovem.

A mulher em seguida entrou no veículo dos suspeitos e fugiu com eles. A Polícia Militar foi acionada para o local. Até o momento o autor e carro não foram identificados. Nenhum familiar foi ao local.