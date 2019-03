Um homem que não foi identificado pela polícia foi morto a tiros ao sair de um bar na Rua Mário Quintino, no Parque Santa Maria, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (25). O crime aconteceu por voltas das 22h30.

De acordo com a polícia, a vítima estava no estabelecimento acompanhada de outros homens e ao sair do local foi atingida cerca de sete disparos. A vítima não seria moradora da região.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios.