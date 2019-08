Homem é morto a facadas em briga por ciúmes no Barroso

Um homem de 57 foi morto a facadas durante uma briga com um rival por ciúmes na Rua Pompilio Gomes, no Barroso, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (31).

De acordo com a polícia, Jurandir Batista Cabral, de 57 anos, foi na casa da ex-mulher tirar satifação com o atual companheiro dela. Os dois homens descutiram e a vítima foi ferida com cerca de cinco golpes de faca. Ele morreu no local.

O suspeito do crime esperou a chegada da polícia. Leonardo Nogueira do Vale, de 27 anos, foi preso e encaminhado para o 30º Distrito Policial, no São Cristóvão.