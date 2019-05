Um homem foi ferido no peito com golpes de faca na madrugada desta quinta-feira (9), no cruzamento da travessa Tibiriçá com rua Ceará, no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza.

A vítima foi socorrida pelo Samu em estado grave e encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

De acordo com testemunhas, a vítima é moradora da região e estava passando pelo local quando foi atacada pelos criminosos. A polícia irá investigar o caso.