Homem é executado quando ia ao trabalho em Maracanaú

Um homem de 23 anos foi morto da manhã desta quarta-feira (5) quando se deslocava para ir ao trabalho, no estacionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, próximo ao cruzamento da Avenida Parque Central com Avenida 1.

A Polícia Militar suspeita qu o caso possa se tratar de uma queima de arquivo, pois a vítima foi testemunha de um crime contra a administração pública. O homem foi identificado como Leandro Tavares da Silva. Ele não tinha antecedentes criminais.

Segundo a polícia, Leandro foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que anunciaram assalto, mas o mataram e fugiram sem levar nada.

A vítima foi atingida por vários tiros e morreu no local. A polícia descartou a hipótese de latrocínio, pois nenhum bem foi levado.

O crime será investigado pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para a ocorrência.