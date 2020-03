Homem é executado na rua de casa, no Guajiru

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite deste sábado (28) em uma rua no bairro Guajiru, em Fortaleza. Populares relataram à polícia que o crime foi praticado por homens, que fugiram do local após a ação.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou por meio de nota que, o homem, ainda não identificado, foi atingido por disparos de arma de fogo. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e colheu indícios que auxiliaram os trabalhos policiais no local.

Um inquérito policial foi instaurado no DHPP que segue com as investigações para identificar os autores do delito, bem como descobrir a motivação do fato.