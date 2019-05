Homem é executado dentro de casa, na frente da família, após 30 dias em liberdade 

Um homem foi executado dentro da própria casa, na frente da família, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (24). Bruno Mikael Rodrigues Tavares, 27 anos, estava há 30 dias em liberdade, após ser preso por tráfico de drogas.

De acordo com a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, dois homens em uma motocicleta chegaram até a casa do rapaz, na Rua Professor Vieira, e invadiram a residência em busca de Bruno Mikael. A vítima foi executada com disparos de arma de fogo na frente da família.

Ainda conforme a polícia, Bruno Mikael estava há apenas um mês em liberdade. Os suspeitos fugiram logo após o crime. Os agentes de segurança não descartam a possibilidade de um acerto de contas ter motivado o homicídio.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.