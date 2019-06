Homem é executado com nove tiros na frente da família em Fortaleza

Um homem de 32 anos morreu após ser atingido com nove tiros de arma de fogo quando estava na frente de casa com a esposa e a mãe, na tarde deste domingo (23), no bairro Centro, em Fortaleza.

Segundo o subtenente Castro da Polícia Militar, antes de praticar o crime, o suspeito passou em frente à casa da vítima na Travessa Graviola - mesmo nome da comunidade - e se distanciou cerca de 500 metros, retornou logo em seguida e disparou nove vezes contra Edson Costa Reis Filho, que morreu na frente da família.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima já respondia pelos crimes de trânsito, furto, tráfico de drogas, roubo e receptação.

As investigações do homicídio ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso.