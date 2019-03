Homem é executado a tiros no bairro Bom Jardim

Um homem foi morto a tiros no bairro Bom Jardim, na tarde desta segunda-feira (25).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem, identificado como Francisco Valdemir Sousa Bezerra, de 26 anos, foi surpreendido por um suspeito que chegou a pé e atirou várias vezes contra ele.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato com o objetivo de identificar e prender o autor dos disparos.