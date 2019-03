Homem é executado a tiros na frente da família em Maracanaú

Um homem foi morto a tiros com pelo menos sete disparos ao chegar em casa na Rua José Augustinho, em Maracanaú, na noite deste domingo (27).

Segundo a polícia, a vítima, identificada como Franciso Ferreira da Silva, chegava em casa em seu veículo com a esposa e os quatro filhos, quando dois homens se aproximaram de Francisco e ordenaram que ele descesse do carro com a família.

Os suspeitos entraram na residência e executaram a vítima com sete tiros na frente da mulher e dos filhos.

A polícia investiga as motivações do crime. Até o momento, ninguém foi preso.