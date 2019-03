Homem é executado a tiros na frente da esposa gestante em Caucaia

Um homem foi morto com pelo menos quatro tiros na frente da esposa, que está grávida. O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (20), em Caucaia.

De acordo com a Polícia, a vítima estava trabalhando como entregador quando foi surpreendida por dois suspeitos que já chegaram atirando. Foram pelo menos quatro disparos que atingiram Antonio Paulo Gomes Sales. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada, na frente da esposa, que presenciou toda a ação.

Segundo um familiar da vítima, ele era pai de três filhos e a esposa estava esperando o quarto filho.

Policiais do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vão usar as imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime para tentar identificar e prender os suspeitos que fugiram depois do crime.