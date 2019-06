Homem é esfaqueado por flanelinha após discussão na Godofredo Maciel; vídeo

Um homem sofreu golpes de faca após discutir com um flanelinha nas proximidades de um bar na Avenida Godofredo Maciel, em Fortaleza, no último sábado (1º). Segundo a Secretaria de Segurança do Ceará, apesar de haver informação de que o suspeito era um flanelinha, não há confirmação de que ele estava de serviço no local. O crime ocorreu por volta de 5h.

Um vídeo gravado por populares momentos após o crime mostra um homem deitado no chão, sendo detido, e a vítima ensanguentada. Ainda segundo a secretaria, a vítima foi socorrida por um taxista.

O suspeito foi detido e encaminhado para o 11º Distrito Policial. O caso está sendo investigado pelo 5º DP.