Um homem, ainda sem identificação, foi encontrado morto nas proximidades do Lagamar, no bairro Aerolândia, na manhã desta quarta-feira (12). A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso.

O homem foi localizado próximo a um canal, situado na Rua Sousa Pinto. Conforme a Secretaria da Segurança, o corpo não possuía lesões aparentes. Somente com o laudo cadavérico será possível afirmar a causa da morte.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados até o local.