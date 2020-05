Homem é encontrado morto em rua do bairro Siqueira, na manha deste domingo

O corpo de um homem foi encontrado na rua Palhano, no bairro Siqueira, em Fortaleza, na manhã deste domingo (3). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Antonio Carlos da Silva, de 49 anos, foi encontrado com lesões decorrentes de objeto contundente, sem pontas ou arestas. A Polícia Civil não soube precisar com o instrumento utilizado para atingir a vítima.

A Pericia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu indícios que auxiliaram nos trabalhos policiais. Até a publicação, não havia informações sobre suspeitos. A 2° delegacia do DHPP apura as circunstâncias do crime.