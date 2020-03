Homem é encontrado morto em rio após sair de casa para negociar venda de carro em Caucaia

Um homem foi encontrado morto dentro de um rio na noite desta sexta-feira (6), no bairro Vila Nova, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com parentes, o homem tinha saído de casa pela manhã para se encontrar com um suposto comprador do carro que ele tinha colocado à venda. Populares informaram que durante o encontro houve um discussão e logo após foram ouvidos disparos de arma de fogo e a vítima não foi mais localizada. O carro e os pertences dele foram levados.

Durante a noite desta sexta-feira (6), policiais foram chamados para atender uma ocorrência de achado de cadáver na localidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo de dentro do rio. O pai da vítima esteve no local e fez o recohecimento.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há informações sobre o paradeiro do suspeito do crime nem dos pertences levados da vítima.