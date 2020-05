Homem é encontrado morto em açude um dia depois de desaparecer, em Canindé

Um homem foi encontrado morto nesta segunda-feira (11) um dia depois de ter desaparecido após sair com amigos para tomar banho no açude São Mateus, em Canindé, no interior do Ceará. O corpo dele foi retirado da água por populares da região.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima tinha 30 anos e foi identificada como Antônio Wellington de Sousa Paula. Ele havia sumido na tarde do último domingo (10) depois de entrar na água do açude.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para o local e realizou os procedimentos.