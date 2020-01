Homem é encontrado morto dentro de ônibus no Terminal da Lagoa, na Parangaba

Um homem foi encontrado morto dentro de um ônibus que faz transporte coletivo no bairro Parangaba, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (7).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem, identificado como André Agostinho da Paixão, de 35 anos, foi encontrado já sem vida dentro do coletivo que estava no terminal de ônibus da Lagoa. A vítima tinha passagens pela polícia por roubo e tinha restrição de liberdade.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada e foi até o local, onde constatou o óbito da vítima. A Polícia Civil do Ceará investiga as causas da morte de André Agostinho.