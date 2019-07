Um homem foi encontrado dentro de um bueiro no município de Santana do Acaraú, na região norte do Ceará, na manhã desta segunda-feira (1º).

Segundo a polícia, os moradores encontraram Francisco Lucilane de Araújo caído dentro do bueiro na rua José Maria de Sousa. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames.