Homem é encontrado morto com perfurações de "espada samurai" e pedrada no Ancuri

Um homem de aproximadamente 30 anos, ainda sem identificação, foi encontrado morto por populares na manhã desta segunda-feira (24), na área da Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri. A vítima estava com a cabeça esfacelada e com perfurações de espada estilo "samurai".

O corpo foi encontrado nas proximidades do 4º Anel Viário. Conforme a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a vítima foi morta com pedradas na área da cabeça. Após a ação, os suspeitos utilizaram uma "espada samurai" para perfurar o abdômen do homem.

A "espada samurai" ,encontrada na área do crime, foi encaminhada para a sede da Pefoce, onde passará por um procedimento pericial. As investigações do caso ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).