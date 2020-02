A polícia investiga a morte de um homem encontrado com uma marca de faca no pescoço e tiros, na noite desta quinta-feira (27) na Comunidade do Triângulo, bairro Couto Fernandes, em Fortaleza.

O crime teria sido cometido por um grupo de suspeitos. A vítima estava sem documentos de identificação. Segundo testemunhas, o homem não morava naquela região.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.