Homem é encontrado morto após briga entre facções criminosas na Capital

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto em um terreno localizado na Rua Erideu Ramos, no bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza, na tarde desse domingo (17). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima teria sido assassinada durante um confronto entre facções criminosas na região.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o caso Conforme a Secretaria, agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) encontraram o homem já morto, após serem acionados para uma ocorrência de achado de cadáver. A vítima, segundo o Órgão, foi deixada no local por suspeitos em um veículo, que fugiram logo após a desova do corpo.

De acordo com a Pasta, equipes do DHPP e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram até o terreno e realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso. A Secretaria informou ainda que o Departamento investiga o ocorrido com o objetivo de “identificar as circunstâncias do fato” e apurar se outras pessoas foram feridas durante o confronto.

A população pode ajudar nas investigações da Polícia ao repassar informações sobre o crime. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, para o (85) 3257-4807, do DHPP, e para o (85) 99111-7498, o WhatsApp do departamento. Conforme a Instituição, o sigilo e o anonimato são garantidos.