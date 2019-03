Homem é encontrado espancado no canal da Av. Eduardo Girão  

Um homem foi encontrado espancado e desacordado nas margens do canal da Av. Eduardo Girão, no Bairro de Fátima. Ele teria aproximadamente 35 anos de idade. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo a equipe da Polícia Militar do Ceará (PM) que atendeu a ocorrência, o homem foi agredido a pauladas e pedradas próximo ao local. Testemunhas relataram que viram pelo menos duas pessoas agredindo a vítima.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ajudaram no resgate do homem, que foi encontrado inconsciente e encaminhado a um hospital da região.

Os policiais ainda não sabem se ele foi jogado no canal ou se pulou para fugir das agressões. A equipe saiu em busca dos suspeitos.