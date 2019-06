Homem é detido com mais de 60 Kg de cocaína escondidos em caminhonete em Acaraú

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta sexta-feira(28), 64 kg de substância com característica de cocaína no município de Acaraú, na região Norte do estado. A droga estava sendo transportada em 64 tabletes.

Segundo a PRF, o material ilícito foi encontrado escondido em uma caminhonete modelo GM/S10 durante uma fiscalização no quilômetro 1, da BR-403. O motorista do veículo de 58 anos já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas.

O homem foi detido e encaminhado à sede da Polícia Federal em Fortaleza, onde será autuado pelo crime de tráfico de drogas.