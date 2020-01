Homem é detido com fuzis, armas e drogas enterradas em sítio no município de Monsenhor Tabosa

Um homem foi detido com cinco revólveres, dois fuzis, entorpecentes, dinheiro e roupas camulhadas enterradas em um sítio no município de Monsenhor Tabosa, nesta segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito identificado como Antônio Glauber de Sousa do Nascimento de 38 anos, tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. No sítio em que ele estava, policiais localizaram um fuzil AK 47, duas espingardas calibre 12 e um revólver calibre 38. Um veículo também foi apreendido.

A propriedade pertece ao pai de Antônio, Luiz Gonzaga Alves do Nascimento, um idoso de 62 anos, sem antecedentes criminais. Os dois foram levados para prestar esclarecimentos na sede da Delegacia de Roubos e Furtos, em Fortaleza. O material apreendido será analisado por equipes da Polícia Federal (PF).

A investigação faz parte de uma operação do Comando Tático Rural (COTAR) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), com o apoio da Polícia Federal.