Homem é condenado a 7 anos de prisão por tentar matar a esposa

Um homem, identificado como Francisco Antônio da Silva, foi condenado a 7 anos de prisão pelo Conselho de Sentença da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, na última quarta-feira (23), por tentativa de feminicídio contra a própria mulher.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Francisco Antônio costumava ingerir bebida alcoólica e ser agressivo com a mulher. Na tarde do dia 23 de abril de 2017, na Rua Três Corações, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, o homem discutiu com a esposa por não aceitar o emprego dela de garçonete desferiu vários golpes de faca contra a mulher.

Após denúncia, o agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), e a mulher foi encaminhada para o Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, o Frotinha da Parangaba.

Segundo o Ministério Público, o acusado foi julgado pelo Justiça Estadual por tentativa de feminicídio, com motivação fútil.

A ação penal faz parte de um processo do programa Tempo de Justiça, desenvolvido pelo MPCE, Poder Judiciário, Defensoria Pública e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O projeto tem o objetivo de acelerar os processos judiciais e diminuir, assim, os índices de criminalidade no Estado.