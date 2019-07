Homem é condenado a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio em Fortaleza

A Justiça do Ceará condenou na última sexta-feira (28) um homem a 25 anos de detenção em regime fechado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra uma mulher, ocorrido em janeiro de 2018, no bairro Caça e Pesca, em Fortaleza. A motivação foi a disputa pelo tráfico de drogas na região. A divulgação da sentença foi realizada nesta segunda-feira (1º).

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), Francisco José Caetano Monteiro, membro de uma facção criminosa e traficante de drogas, planejou o crime e usou um adolescente para matar Maria Erineide Pereira da Silva no dia 23 de janeiro de 2018.

Segundo a denúncia, a vítima estava caminhando na companhia do sobrinho, quando foi surpreendida pelo adolescente que a atingiu com seis tiros de arma de fogo. Após o crime, o suspeito entregou o revólver na mão do sobrinho da vítima e fugiu do local. Maria Erineide foi socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde passou por uma cirurgia e sobreviveu.

José e o adolescente foram capturados no dia seguinte em uma residência do Bairro Caça e Pesca e confessaram que integram uma organização criminosa. No imóvel, os policiais apreenderam 320 gramas de uma substância análoga à cocaína e uma balança de precisão, além de uma motocicleta.

O réu vai cumprir a pena em uma unidade prisional do estado. Já o adolescente foi apreendido e responde por ato infracional análogo ao crime de homicídio.