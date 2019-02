Homem é condenado a 14 anos de prisão por crime de homicídio cometido em 2014

O Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Fortaleza condenou Thiago de Andrade Ribeiro a 14 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio duplamente qualificado cometido em 2014 contra a vítima Antônio Nataniel Rocha do Nascimento. A decisão pela condenação do réu foi confirmada no dia 20 de fevereiro de 2019.

O crime aconteceu na noite de 26 de outubro de 2014, no bairro Vicente Pinzón. A vítima se encontrava em uma lanchonete, na Avenida dos Jangadeiros, quando Thiago Ribeiro, acompanhado de outro suspeito ainda não identificado, chegou em uma motocicleta, surpreendeu Antônio Nataniel e efetuou os disparos.

Segundo as investigações, o condenado é pessoa de alta periculosidade, sendo inclusive apontado como traficante de drogas, homicida e com poder de exercer influência sobre as testemunhas do caso.

Ao fim do processo, foi comprovado que o crime foi motivado pelo fato da vítima, que era dona de um lava jato, ter presenciado outro crime praticado pelo acusado, situação reconhecida pelo Conselho de Sentença.

O presidente da sessão do Júri negou ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que já se encontrava sob custódia ao longo do feito, sendo a permanência na prisão nada mais do que o próprio efeito da decisão que o condenou, com vistas ao cumprimento da pena imposta.