Homem é baleado e morre dentro de igreja evangélica no Parque Dois Irmãos

Um homem foi atingido por vários tiros e caiu morto dentro de uma igreja evangélica no Parque Dois Irmãos, na noite desta quinta-feira (20).

De acordo com a Polícia, a vítima, identificada como Carlos Alberto Santos Oliveira, 48 anos, foi atingida a tiros quando estava convesando com amigos no cruzamento das ruas José Pedra com Acapulco.

Suspeitos, ainda não idenficados, chegaram em um veiculo e um dos ocupantes baixou o vidro e atirou.

Carlos tentou fugir, mas os homens seguiram atirando contra ele. Já ferido, ele entrou em uma igreja evangélica para tentar se esconder, mas caiu no meio do templo, vino a morrer minutos depois. Houve correria dos fiéis, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos fugiram.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.