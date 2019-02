Homem é atingido por tiros na cabeça e é socorrido em estado grave no Conjunto Esperança

Um homem de aproximadamente 25 anos, sem identificação, foi atingido por dois tiros na cabeça na Avenida da Penetração, no Conjunto Esperança, por volta de 0h30min desta terça-feira (26). A vítima foi socorrida por equipes do Samu em estado grave. Ele precisou ser entubado no local e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Segundo testemunhas, foram ouvidos 8 tiros e quando a polícia chegou no local o homem foi encontrado caído na via.

A motivação e a autoria dos disparos será investigada pela polícia, que realizou buscas na região.