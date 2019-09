Homem é atingido com vários tiros após ter casa invadida e ser amarrada em Caucaia

Cerca de três criminosos armados invadiram uma casa, amarraram um homem de 24 anos e o balearam com vários tiros no Bairro São Miguel, em Caucaia, por volta das 2h da madrugada desta terça-feira (24).

Conforme o Tenente Filho, do 12° Batalhão da Polícia Militar, Francisco Alessandro Farias estava em casa com a mãe quando suspeitos com os rostos cobertos com camisas invadiram o local. Após o crime, os homens fugiram.

A vítima foi socorrido por uma ambulância do Samu em estado grave e encaminhado para uma unidade hospitalar.