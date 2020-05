Homem é assassinado próximo a torre de vigilância na Barra do Ceará

Um homem foi assassinado a tiros nas proximidades de uma torre de vigilância do bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, na tarde deste domingo (24). Uma arma foi apreendida durante o patrulhamento da Guarda Municipal de Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o suspeito fugiu em uma motocicleta. A vítima, Wanderlei da Silva, 52 anos, tinha passagens da polícia por violência doméstica e familiar.

Um inquérito foi instaurado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para apurar as circunstâncias da morte. Agentes da Polícia Civil e da Polícia Forense do Ceará fizeram os primeiros levantamentos no local do crime.

Apreensão de arma

Em resposta aos crimes violentos nas proximidades da torre de observação Goiabeiras, o Grupamento Tático Motorizado da Guarda Municipal realizou rondas na região. Durante o patrulhamento, uma arma artesanal foi apreendida em uma casa.

O armamento e as munições foram encaminhadas ao 7° Distrito Policial. Com a chegada dos guardas, os ocupantes da casa fugiram.